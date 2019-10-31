Новую маршрутную сеть разрабатывает администрация Владивостока

В администрации Владивостока специалисты разрабатывают схему новой маршрутной сети на основе исследования и пожеланий горожан, сообщает DEITA.RU. Новую схему планируют внедрить с начала следующего года.







Черновой вариант новой маршрутной сети общественного транспорта был представлен накануне, 30 октября. После изучения документа глава города пришел к выводу, что документ необходимо доработать, чтобы он не ущемлял права пассажиров и перевозчиков.





«Необходимо внимательно отнестись ко всем пожеланиям горожан. Автобусы в первую очередь работают для них, поэтому новую сеть будем утверждать только после досконального изучения предложений», - заключил Олег Гуменюк.





Как отметил начальник управления транспорта Александр Иванов, основная задача городских служащих - повысить качество транспортного обслуживания.





«Это можно сделать только при оптимизации муниципальной маршрутной сети. И в первую очередь необходимо сократить число дублирующих маршрутов, которые создают пробки. При этом акцент должен быть сделан на большие автобусы, чтобы люди этого сокращения не почувствовали», - считает Александр Иванов.





Он добавил, что планируется в городе пустить сквозные маршруты, соединяющие разные районы города. В свою очередь, к ним будут присоединяться второстепенные маршруты. С учетом пожеланий горожан в городе может появиться шесть новых автобусных остановки.





Отметим, что черновой вариант маршрутной сети уже представили перевозчикам, которые смогут высказать свое видение во время встречи со специалистами администрации. Встреча запланирована на 12 ноября. Планируется, что за две недели в новую схему будут внесены изменения.





Напомним, что разработка новой маршрутной сети началась после исследования пассажиропотока, которое проходило в первом полугодии 2019 года. Результаты были представлены в администрацию города, после чего городские служащие начали работу по ее внедрению.





Иван Юрьев