Новую монету за миллиард рублей продает россиянин

Житель культурной столицы решил обогатиться на монете, выпущенной относительно недавно — в 2016 году, сообщает DEITA.RU. Объявление о продаже уникальной монеты опубликовано на доске бесплатных объявлений «Авито».

По словам продавца, монета, хотя и новая, имеет уникальный брак, что и делает ее редкой, а главное — неповторимой. Так, поворот аверса относительно реверса нарушен ровно на 90 градусов.

Именно из-за этого дефекта, который может появиться один на несколько миллионов, и была выставлена цена в миллиард рублей. Продавец уверен, что данная монета может быть очень интересна коллекционерам.

Отмечается, что обладатель редкой монеты также готов рассмотреть вариант обмена, однако не уточнил его условия.

Екатерина Брязгунова