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Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

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Заболевание может распространяться дальше

Использованные медицинские маски и перчатки могут стать распространителями коронавирусной инфекции, если их носил больной человек, сообщает ИА DEITA.RU.

Средства защиты в определенных условиях могут стать источником опасности. Если в больницах это осознают, и поэтому использованные маски и перчатки обеззараживают и сжигают, то болеющие дома отправляют аналогичный мусор просто в помойное ведро, передает радио Sputnik.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа», – рассказал исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

В условиях пандемии это может стать поводом для приостановки работы пунктов сортировки мусора, так как рабочие в основном выполняют свои обязанности вручную, а значит, подвергаются серьезной опасности.

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