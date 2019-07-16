Единоросс обвинил заговорщиков против Путина в новой пенсионной реформе, сообщает DEITA.RU.

Член партии «Единая Россия» политолог Сергей Марков в комментарии ИА «Красная весна» заявил о том, что организаторы российского майдана надеются на своих тайных союзников в российской власти. По словам видного единоросса, именно они могут придумать еще одну пенсионную реформу с целью обрушить рейтинг президента. Затем вывести людей на улицы и площади и организовать «майдан».

Сейчас рейтинг некогда безоговорочно лидировавшей партии «Единая Россия» упал до исторического минимума. По данным ВЦИОМ, если бы выборы в Государственную Думу проходили прямо сейчас, за эту фракцию проголосовали бы всего 33,9% избирателей. Ну а ранее ВЦИОМ выяснил, что 25% россиян не доверяют президенту Путину.

Между тем, в России действительно готовится новая пенсионная реформа, которая сделает богатых богаче, а бедных беднее. Речь идет о системе индивидуального пенсионного капитала. Пока Центробанк считает, что проект системы индивидуальных пенсионных накоплений проработан недостаточно хорошо.

Главный российский финансовый регулятор считает, что полная добровольность участия в системе лишает реформу накоплений смысла. А, стало быть, надо вводить индивидуальный пенсионный капитал для всех, делая его фактически еще одним налогом с заработной платы.

Для абсолютного большинства россиян система совершенно невыгодна. Их заработные платы и так невысокие, а станут еще меньше. Ну а на сколько-нибудь значимые прибавки к пенсии смогут рассчитывать лишь люди с зарплатой не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Санников