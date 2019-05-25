Не успели граждане смириться с повышением пенсионного возраста, как правительство готовит очередную реформу в социальной сфере, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Регионы Онлайн».

Правительство России планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР), Фонд ОМС (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в некие публично-правовые компании. Вопрос этот протяжении последних нескольких лет лоббируется вице-премьером Татьяной Голиковой.

И вот предложение высокого чиновника обрело реальные очертания. Минтруд подготовил проект объединения социальных фондов по распоряжению Голиковой. При этом как бы вскользь упомянуто, что фонды могут быть преобразованы в некоммерческие организации или казенные учреждения. Но на первый план вышла именно публично-правовая форма, и продвигаться будет именно она.

Как подчеркнула Татьяна Голикова, выступая на IX Гайдаровском форуме, только на оплату труда всех сотрудников внебюджетных фондов уходят большие деньги: более 160 тысяч человек обходятся бюджету в 143,8 миллиардов рублей. Создание некой единой структуры могло бы значительно снизить расходы.

В 2019 году совместные доходы ПФР, ФОМС и ФСС составят 12,3 триллионов рублей. Эта сумма по масштабам вполне сопоставима с доходной частью федерального бюджета в 2018 году — 16,5 триллионов рублей. Как отмечают эксперты «Регионы Онлайн», складывается ощущение, что объединение ПФР, ФОМС и ФСС Татьяна Голикова затевает под себя, чтобы в дальнейшем сесть на этот огромный мешок из денег налогоплательщиков.

Дмитрий Санников