В предстоящем сентябре российские власти смогут наконец-то представить на строгий суд граждан и, разумеется, экспертов новейшую систему формирования пенсионный накоплений, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, которого цитирует РИА Новости, новейшую модель не станут называть индивидуальным пенсионным капиталом или, как его сокращали в обществе, ИПК. Также замминистра отметил, что о новой модели он объявит вместе с первым заместителем председателя Центробанка Сергеем Швецовым.

Моисеев уточнил, что систему нужно было запустить с января текущего года, однако из-за ряда разногласий это сделать оказалось невозможно. Планировалось, что те отчисления, которые работодатель передает в обязательном порядке в ПФР, заменят добровольными отчислениями. Начальная ставка будет составлять ноль процентов от дохода, а позднее планку поднимут до шести.

Над очередной пенсионной реформой работали представители Минфина и Центробанка.

Екатерина Брязгунова