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Новую скидку на ЖКХ предложили в Госдуме
Предлагается вычитать из стоимости услуг цену бумаги и услуг почты
Россияне, решившие получать квитанции и оплачивать их в электронном виде, могут платить за услуги ЖКХ меньше, сообщает ИА DEITA.RU.
Такое предложение выдвинул депутат Борис Чернышов. Письмо с подробностями уже направлено главе Минстроя России Владимиру Якушеву, пишет RT.
Депутат Госдумы напоминает, что коммунальные услуги составляют существенную часть трат российских семей. Как вариант уменьшить сумму платежей он предлагает рассмотреть отказ от бумажных квитанций.
«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», – считает Борис Чернышов.
Размер скидки парламентарий оставил на усмотрение специалистов.