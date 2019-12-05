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Новую скоростную дорогу на Владивосток планирует «Автодор»
Государственная компания «Автодор» обнародовала концепцию развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Ъ», концепция была представлена на профильной конференции. В соответствии с планами «Автодора», общая протяженность скоростных магистралей в России к 2035 году должна увеличиться более чем в 3 раза: с 5 тысяч километров до 17,6 тысяч километров.
Глобальным проектом может стать международный коридор Европа—Западный Китай. В него планируется включить существующую М11 «Москва-Санкт-Петербург», строящиеся ЦКАД, М12 «Москва—Казань», ответвления в сторону Самары, Оренбурга до границы с Казахстаном, а также обходы 12 городов.
В обход Москвы планируется пустить новую трассу Самара—Саратов—Волгоград—Краснодар. Также планируется масштабная реконструкция существующих дорог Саратов—Тамбов—Орел—Смоленск—Псков—Санкт-Петербург, Тамбов—Арзамас и Саратов—Арзамас.
На юге страны до 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент—Махачкала—Грозный—Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Планируется также реконструировать и расширить дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.
На Дальнем Востоке страны планируется появление к 2035 году новой дороги между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком. В масштабах же страны должна появится магистраль, которая свяжет Дальний Восток с Санкт-Петербургом. С этой целью до первой категории доведут дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово с продолжением в сторону Хабаровска. А от Набережных Челнов до Екатеринбурга появится новая трасса.
Дмитрий Санников