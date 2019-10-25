Новую спортивную площадку открыли в Арсеньеве

В пятницу, 25 октября, на территории спортивной школы «Юность» открыли новую спортивную площадку под открытым небом, сообщает DEITA.RU.

Как отметил директор спортивной школы «Юность» Кирилл Ковалев, новая площадка была построена на краевые средства в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося составляющей нацпроекта «Демография». На площадке установлено много тренажеров, благодаря которым спортсмены смогут заниматься воркаутом, очень популярным сейчас направлением уличной гимнастики среди молодежи.

«Новая спортивная площадка находится рядом с нашим стадионом, где традиционно проходит краевая спартакиада. Комплекс для гимнастических упражнений будет доступен для всех желающих. Здесь представлены перекладины под разный рост, гимнастические лестницы, жимовые лавки и другие мини-тренажеры», - рассказал Кирилл Ковалев.

По его словам, заниматься на спортплощадке будут учащиеся спортивной школы, благодаря новому оборудованию они смогут развивать и укреплять различные группы мышц тела.

Отметим, ранее на этой недели в Арсеньеве подобная площадка открылась рядом со спортивной школой «Восток», которая также была установлена в рамках национального проекта.

Иван Юрьев