Новую статью в Уголовном кодексе потребовал Путин

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уголовный кодекс

Разработать план поручено до начала декабря, сообщает DEITA.RU.

На сайте Кремля был опубликован список поручений президента. Одно из них касается продажи наркотиков, а также пропаганды употребления в Сети.

До 10 декабря Дмитрий Медведев должен предоставить доклад о новых методах борьбы. Президент считает, что за склонение к употреблению, а также за пропаганду наркотиков в Сети необходимо ввести уголовную ответственность.

Для этих же целей предлагается увеличить штат соответствующего отделения МВД. Предполагается, что нужно больше людей для борьбы с этой проблемой.

Елена Миронова

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