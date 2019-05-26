Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал новую стратегию НАТО фейком, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, по мнению российского сенатора, заявление о новой концепции НАТО является информационным фейком. Как считает Франц Клинцевич, Североатлантический альянс не намерен сотрудничать с Россией.

По мнению Клинцевича, вряд ли России стоит немедленно реагировать на это заявление. В то же время такими действиями НАТО продемонстрировало, что не настроено на конструктивный диалог с Москвой.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении Североатлантического альянса принять новую военную конвенцию. Он объяснил принятое решение «ядерной угрозой» со стороны России и «новыми вызовами» на востоке и юге.

Дмитрий Санников