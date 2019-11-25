Новую технику закупили для уборки Владивостока

Порядка 40 машин уборочной техники закупила администрация Владивостока для уборки городских улиц, сообщает DEITA.RU.

Всю технику закупала в течение года МУП «Содержание городских территорий». Так, автопарк расширился на 40 машин, среди которых фронтальные погрузчики, экскаваторы, тракторы, машины для разметки, грузовые автомобили и комбинированные автомобили.

Как отметили на муниципальном предприятии, до конца года вся техника поступит в автопарк, однако основная часть новых машин уже работает на городской территории. По словам и.о. директора предприятия, часть спецмашин в следующем году будет работать во время ремонта дорог, остальная техника будет задействована в благоустройстве городских улиц: уборка, нанесение разметки и т.д.

В настоящее время новая техника задействована в уборке городе после первых снегопадов и образования наледи после непогоды. Так, накануне часть новой техники уже дежурило на дорогах и обрабатывало дорогу противогололедными средствами. Оперативные группы, состоящие из тракторов с щетками, разбрасывателей песко-соленой смеси и техники для разбрызгивания жидкого реагента, дежурили во всех районах города и по поступлению сигнала моментально выезжали на дороги дальневосточной столицы.

За ночь были обработаны основные дороги столицы, на некоторых участках спецтехника провела работы дважды, это дорога от Русского острова до выезда из города на улице Маковского, объездная трасса от Седанки до Патрокола, а также улицы соединяющие спальные районы с центром города.

Иван Юрьев