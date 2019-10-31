Новую выплату за рождение первенца получили почти 3,5 тысячи приморских семей

Более 3,4 тысячи приморских семей воспользовались новой мерой социальной поддержки – единовременной выплатой по рождению первенца, сообщили DEITA.RU в администрации края.

Право на единовременную выплату за первенца имеют все жительницы Приморья, являющиеся гражданками России. Она составляет двукратную величину установленного прожиточного минимума для детей в Приморье (прожиточный минимум – 13 689 рублей, и значит выплата в целом – 27 378 рублей).

Кроме того, по предложению главы региона Олега Кожемяко молодым мамам положен дополнительный бонус - они получают за первенца еще 22 600 рублей. А потому общий размер социальной помощи женщинам в возрасте от 18 до 25 лет за первенца составляет 50 тысяч рублей.

Всего в семьях Приморского края в 2019 году появилось почти 3,5 тысячи первенцев. Именно столько заявлений на перечисление соответствующей выплаты оформили новоиспеченные родители. Как уточнили в профильном департаменте, из них молодых мам оказалось почти 1,4 тысячи.

Кроме выплаты на первенца единовременной, в Приморье действует и выплата ежемесячная, установленная в размере прожиточного минимума 13 689 рублей. Ее получают более 5,8 тысячи приморских семей.

В Приморье назначение выплат максимально упрощено. Для того, чтобы их оформить, нужно лишь два документа: свидетельство о рождении ребенка и паспорт мамы. Право на выплату ежемесячную имеют семьи, в которых доход на каждого не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина – 19 675,5 рубля. А вот для выплаты единовременной нужно лишь родить первенца, будучи жительницей Приморья и гражданкой России.

Всего на единовременную выплату родителям с первым ребенком, в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» с начала 2019 года направлено почти 127 миллионов рублей. Из них 32,4 миллиона получили молодые мамы.

Дмитрий Санников