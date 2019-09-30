Новые 12 автомобилей подарили приморскому охотнадзору

В воскресенье, 29 сентября, на центральной площади в рамках празднования Дня тигра Центра Амурский тигр передал приморскому охотнадзору 12 новых автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Новые автомобили возглавили праздничное шествие, которое прошло по Океанскому проспекту от Покровского парка до центральной площади Владивостока. После они были выставлены рядом со зданием администрации Приморского края и все желающие смогли оценить х технические возможности.

Всего центр Амурский тигр передал приморскому ведомству 12 автомобилей, 10 из которых новые УАЗ Патриоты и два японских пикапа. Автомобили российского производства окрашены в цвет амурского тигра.

Как отметил генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев, амурский тигр, хоть и грозный зверь, но помочь себе самостоятельно он не сможет, потому что не задумывается о тех опасностях, которые его могут ожидать от человека.

«Уверенность тигра в собственные силы часто приводит к трагическим последствиям и уменьшению популяции зверя. Жизнь дальневосточной кошки зависит от людей, которые живут рядом с ним в сельской и таежной местности, а также от городских людей, принимающих управленческие решения. От того насколько они будут к нему правильно относится зависит сможем ли мы оставить тигра в лесу», - отметил генеральный директор центра Амурский тигр.

По его словам, все меры направлены на тигров, на сохранения леса, потому что без леса не могут жить копытные животные, которыми питается зверь.

«Мы знаем, что древесная продукция, древесина и мясо диких животных – это основной ресурс таежного населения. Поэтому основная задача найти золоту середину между человек и природой, а тигр это как раз индикатор гармоничных отношений. Если мы будем понимать, что в тайге живет тигр, который не вступает в конфликт с людьми это будет говорить о том, что человек и природа достигли равновесия», - подчеркнул Сергей Арамилев.

Напомним, что каждое последнее воскресенье сентября во Владивостоке празднуется День тигра. В этом году фестиваль прошел в 20-й раз.

Иван Крышан