Новые акцизы введут для курящих в России

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Для электронных устройств для курения табака хотят ввести акцизы, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Российскую газету». Идея принадлежит Минфину.
Ведомство предлагает с начала 2020 года вводить акцизы на электронные сигареты, вейпы и устройства для нагревания табака. Поправки к закону уже разработаны, и могут быть внесены в Налоговый кодекс.
Предполагается, что акцизы будут со ставкой в пятьдесят рублей за каждое устройство, но каждый год цена будет расти на два рубля.
Подобную инициативу, но без устройств нагрева табака, в правительстве приняли в мае. Тогда Минфин начал доработку предложения, чтобы включить их в перечень облагаемых акцизом товаром тоже.
Анастасия Туркова