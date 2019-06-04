Законопроект о дополнительных алиментах рассмотрит 4 июня Совет при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщает DEITA.RU.

Новый законопроект об алиментах был разработан Минюстом России. Суть документа состоит в том, что родителей смогут обязать платить дополнительные алименты на проживающих отдельно детей, в том случае, если дети будут признаны нуждающимися в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

В соответствии с документом, новые алименты будут взыскивать при соблюдении трех главных условий. Во‑первых, если ни у ребенка, ни у того родителя, с которым он живет, нет пригодной для постоянного проживания недвижимости. Во‑вторых, мама или папа должны находиться «в трудной жизненной ситуации», то есть не иметь возможности тратиться на жилье. В‑третьих, от самого плательщика алиментов требуется трудоспособность.

Конкретный размер новых алиментов в законопроекте не прописан. Предполагается, что точную сумму ежемесячных алиментов будет назначать суд, принимая во внимание материальное положение пап и мам.

Сейчас действующий Семейный кодекс тоже налагает на родителей обязанность по несению дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными обстоятельствами. Но жилье в дополнительные алименты пока не входит. К числу исключительных обстоятельств Семейный Кодекс относит тяжелую болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними.

Дмитрий Санников