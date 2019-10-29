Новые автомобили вручили детской больнице Владивостока

В детской поликлинике №2 города Владивостока радостное событие - в пользование медучреждения поступили четыре новых автомобиля, сообщает DEITA.RU.



Автомобили нужны для обслуживания детей на дому участковыми врачами педиатрами. Детская поликлиника ведёт контроль за более чем 27 тысячами детей города. Одна автомашина по нормативам должна обслуживать две тысячи подопечных. Однако в реальности совсем недавно у поликлиники было лишь шесть машин. Педиатры и водители были вынуждены кооперироваться между собой и развозить сразу нескольких врачей по адресам.

В феврале текущего год учреждение посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главного врача поликлиники Ирины Поповой, стоило только обмолвиться о нехватке транспорта, как губернатор пообещал поспособствовать решению проблемы. Затем на покупку автомашин из краевого бюджета было выделено более 2 миллионов рублей.

Оценить автомобили прибыл врио вице-губернатора Приморья, директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко. Политик вручил водителям ключи от новых автомобилей и даже прокатился в роли пассажира.

Виктор Фисенко сказал слова благодарности участковым педиатрам и поздравил работников учреждения с приобретением.

«Желаю вам всегда удачной дороги, вежливых водителей на дороге, чтобы, видя красный крестик, даже без мигалок вам обязательно уступали дорогу, — пожелал Виктор Сергеевич и обратился к докторам. — Дети это, наверное, то, ради чего мы все что-то делаем, поэтому работа доктора - это всегда почётно, а ваша работа почётна вдвойне, потому что вы стоите на охране здоровья наших детей. Большое спасибо, хорошей вам работы!».

Автомобили уже готовы к эксплуатации, и будут активно использоваться медучреждением.

Софья Корф