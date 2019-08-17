Ввод новых государственных регистрационных знаков для мотоциклов и автомобилей перенесен на 2020 год, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, новый стандарт вступит в силу 4 августа следующего года. Однако все желающие могут начинать применять номера меньшего размера уже совсем скоро. Хотя ввод стандарта и перенес на год вперед, его можно применять раньше.

Уменьшенные номера смогут применяться не на всех автомобилях, а только на тех, у которых нестандартные площади для размещения государственных знаков. Чаще всего они на мотоциклах и машинах иностранного производства.

Ранее прошла информация о том, что в Великобритании разрабатывается новый стандарт дорожных камер видеофиксации. Теперь они смогут не только фотографировать и снимать нарушения, но и записывать звуки слишком громких автомобилей.

Екатерина Брязгунова