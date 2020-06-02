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Новые автомобильные номерные знаки появятся в России

Номер, авто, автомобиль, госрегистрация, регистрация.jpg

Соответствующий приказ МВД скоро вступит в силу

В кодах регионов в составе автомобильных регистрационных номеров появятся новые трехзначные комбинации цифр, сообщает ИА DEITA.RU. Новый приказ, уже подписанный МВД, снимет ограничение, по которому трехзначный код региона может начинаться только на 1 или 7. Через десять дней после публикации изменения в ведомственный приказ № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» вступят в силу. 

Теперь региональные подразделения ГИБДД могут присваивать автомобилям номера с местными кодами, начинающимися с любой цифры, кроме нуля. Однако такие номера начнут выдавать еще не скоро: запаса номеров, включающих в себя привычные трехзначные комбинации, хватит еще на пару лет. Для москвичей, например, еще доступны номера с кодами 777 и 799. Столица является регионом с самым большим автопарком в стране, однако количество приобретаемых автомобилей здесь практически не меняется с 2015 года: политика местных властей направлена на то, чтобы жители внутри города реже пользовались личным транспортом и не ухудшали ситуацию на дорогах. Например, в городе много платных парковок и камер наблюдения.

После отмены ограничений в Москве могут использоваться коды 999 и 277, в Санкт-Петербурге — 778 и 278, в Рязанской области — 662, в Астраханской области — 330, во Владимирской области — 333, в Костромской области — 444, в Подмосковье — 990, в Чечне — 995 и т. д. Интересная ситуация в Свердловской области: там станет возможен код 666 (сейчас в регионе используют коды 66 и 96). Такая ситуация категорически не устраивает представителей церкви.

Производители номерных знаков к нововведению тоже относятся настороженно: если в номер добавить цифры 2, 3, 4, 5, 6 или 9, то такой трехзначный код попросту не поместится на номерной табличке в месте, отведенном для кода.  

Напомним, закон «О государственной регистрации транспортных средств» с начала года разделил понятия государственного регистрационного номера и государственного регистрационного знака. Номер – это код из букв и цифр, знак – сама металлическая табличка с напечатанным кодам. Если автовладелец регистрирует транспортное средство в регионе не по месту жительства, то ГИБДД выдаст ему номер, но заказывать печать знака с этим номером ему придется уже дома.

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