Новые бордюры Гуменюка разваливаются на глазах

Массовая замена гранитных бордюрных камней на впитывающие губки произошла во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.



Все лето и половину осени Владивосток стоял в пробках из-за того, что администрация Владивостока решила заменить по всему городу бордюры. Зачастую рабочие выкапывали и увозили в неизвестном направлении качественные и долговечные гранитные камни. А вместо них появились новые, сомнительного качества, считают жители города.

Пользователь Инстаграм Константин Озолин проверил качество нового бордюрного камня. Проверке специалиста по бетону подверглись камни, ожидающие установки на улице Снеговой.

Бордюр моментально впитал в себя воду: «А теперь представьте, что с ним произойдет после заморозков», – предложил автор ролика.

«Это специально, чтоб не делать ливневки – бордюр-губка. впитал влагу и при положительной температуре испарилась вода !!! нано технологии», – в шутку предположил один из комментаторов.

В другом популярном паблике выложено видео, на котором видно, как новые бордюры в центре города уже начали разрушаться. "Рассыпаются, как песочные, что же после зимы будет", - пишут приморцы.

Напомним, ИА DEITA.RU уже писало о том, что фирма, которую создал нынешний мэр Владивостока Олег Гуменюк, занимается укладкой бордюров в столице ДФО.

Елена Миронова