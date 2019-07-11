В Сахалинском государственном университете стало больше бюджетных мест для подготовки специалистов по педагогическим специальностям, юристов и управленцев. Около 200 дополнительных мест открыты благодаря поддержке областного правительства и позволят большему числу сахалинских выпускников бесплатно учиться дома, сообщает DEITA.RU.



150 дополнительных бюджетных мест открыты по 12 педагогическим направлениям. Поддержку получают как очная, так и заочная формы обучения, а также бакалавриат и магистратура. Еще по 22 места очной формы обучения появились на направлениях «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление».

Глава островного региона, по поручению которого профинансированы дополнительные бюджетные места в вузе, отметил, что в последние годы Минобрнауки не выделяло университету бюджетные места на ряд направлений, связанных с социально-экономическим и юридическим образованием. По мнению Валерия Лимаренко, решение о выделении дополнительных бюджетных мест за счет средств региона позволит талантливой молодежи не уезжать из Сахалинской области, а бесплатно учиться дома.

По словам врио ректора Сахалинского государственного университета Николая Бармина, в регионе довольно высока потребность в юристах и управленцах.

«Если проанализировать рынок труда, то области сегодня необходимы более 400 правоведов и руководителей управленческого звена. Будем постепенно менять эту ситуацию. Признательны руководству Сахалинской области за помощь с дополнительными местами», - отметил он.

Выпускники сахалинских школ, конечно, обрадовались такой возможности. Так, воспитанник Троицкого детского дома и социально-реабилитационного центра «Маячок» Руслан Беляев решил поступать на «Государственное и муниципальное управление», для того чтобы работать там, где ему очень помогали.

Приемная кампания в СахГУ началась 15 июня и продлится до 26 июля. На данный момент уже подано более 1,5 тысяч заявлений от абитуриентов.