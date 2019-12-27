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Новые цены на электрички появятся c 1 января

Рельсы без поезда на закате

Администрация Приморского края утвердила новые максимальные тарифы на поездки в поездах пригородного сообщения, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно тексту постановления, проехать до 10 км на электропоезде с нового года можно будет за 23 рубля – это самый низкий из представленных тарифов. Далее стоимость поездок растет в зависимости от километража.

К примеру, дорога в 30 километров обойдется приморцу в 57 рублей, проехать 50 километров – 95 рублей. За путь в сто километров нужно будет подготовить 184 рубля, а за 200 преодоленных километров нужно выложить 430 рублей.

Иные тарифы предусмотрены для поездок на скорых электропоездах.

Так, чтобы доехать от ж/д вокзала Владивостока до Первой Речки, Моргородка и Второй Речки на экспрессе, достаточно будет 28 рублей – столько же, сколько стоит поездка на городском автобусе.

Из Центра до Угольной билет обойдется уже в размере 88 рублей, поездка до Артема составит 98 рублей. До аэропорта Кневичи поездка составит 270 рублей, а добраться туда же бизнес-классом обойдется в 400 рублей.

Александра Маслова

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