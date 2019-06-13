Компания «Дисней» перезапустит популярнейший мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», сообщает DEITA.RU.

Как информирует официальный аккаунт «Дисней», новая версия сериала будет выпущена на стриминговом сервисе компании Disney+. К выпуску запланировано 39 коротких серий, каждая из которых длительностью семь минут. Слов в мультфильме не будет: компания решила вернуться к классическому комедийному стилю. Оригинальный сериал с приключениями бурундуков Чипа и Дейла был выпущен 30 лет назад, в 1989 году.





Между тем, компания начала продвижение своей главной надежды 2019 года – полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Даже короткие тизеры бьют рекорды по просмотрам на видеохостинге Youtube. Премьера мультфильма планируется на конец ноября 2019 года.

Дмитрий Санников