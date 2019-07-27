Росстат опубликовал новую статистику цен на бензин в стране, цены на топливо выросли сразу в 13 субъектах страны, сообщает DEITA.RU.

Больше всего досталось автомобилистам Улан-Удэ: там цены выросли на пол процента.

В целом по стране средняя цена на 95-й бензин выросла на копейку и составляет 45,58 рулей за литр.

АИ-92 держится на уровне 42,20, дизельное топливо - 46,10. Что касается Дальнего Востока, то Владивосток здесь традиционно идет во второй тройке ценовых лидеров вместе с Хабаровском и Благовещенском.

АИ-92 в столице Дальнего Востока стоит 42,99, девяносто пятый продают по средней цене в 43,99 а дизель – по 47,27.

Владивосток является лидером в своем «дивизионе», однако на пятки наступает Благовещенск: там 95 бензин продается аж на рубль дороже, чем в Приморье - 44,91 против 43,99.

Самый дорогой в стране бензин - на Чукотке. АИ-92 стоит 56 рублей, АИ-95 - 59. Примечательно, что только на Чукотке дизельное топливо идет практически вровень с бензином и стоит 58 рублей за литр. Такова специфика региона.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Липецке, Калуге, Твери, Новосибирске, Омске и Томске – на 0,1%.

Как следует из подготовленного экспертами РАНХиГС и Института Гайдара прогноза по ценам на топливо, к 2024 году средняя цена поднимется до 51,41 за литр. На конец текущего года аналитики вангуют цену в 48,36.

Июльский скачок цен связан с остановкой соглашения между правительством и нефтяными королями о заморозке цен.

Сейчас единственный регулятор - это рынок, на радость Игорю Сечину - самому ярому противнику искусственных заморозок цен.

В то же время, министр энергетики России Александр Новак успокаивает граждан. Он уверен, что розничные цены сохранятся в пределах инфляции. Новак обещает «регулировать цены в рамках измененного налогового законодательства - обратного акциза, демпфера».

Василий Кучин