Новые данные по коронавирусу опубликовали в Китае

Новые данные по коронавирусу опубликовали в Национальном комитете здравоохранения КНР. На сегодняшний день заболело почти 66, 5 тысяч человек, при этом умерло чуть больше полутора тысяч. Выздоровевших по-прежнему значительно больше — около 8000, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С момента вспышки число зараженных не увеличивалось экспоненциально, а лишь прибавлялось на 2-3 тысячи в день. Это, считают эксперты, связано с тем, что власти Китая находят все больше уже ранее заболевших людей, и регистрируют их, как пациентов. Несмотря на внушительное число заболевших 2019-nCoV, показатель смертности от пнемвонии из-за вируса не превышает 2,29%.

Ранее вирус уже успел вырваться за пределы Поднебесной, и заразить несколько десятков человек по всему миру, однако «очагом» патогена так и остается провинция Хубэй в КНР. Именно там 54.4 тысячи зараженных(из 66 000) находятся на карантине в городах и мегаполисах. С Россией граничит китайская провинция Хэйлунцзян — там от коронавируса умерли 11 человек.