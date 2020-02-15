Новости
Закупку лекарств для онкобольных могут упростить
15 Февраль 2020, 19:15
Новые данные по коронавирусу опубликовали в Китае
15 Февраль 2020, 18:45
Жириновский: «Любви нет»
15 Февраль 2020, 18:15
Приморский работодатель год удерживал зарплату работников
15 Февраль 2020, 17:45
Приморец унес телевизор из дома пенсионерки
15 Февраль 2020, 17:15
«Приморцам подготовиться» - стихия не пощадит жителей края
15 Февраль 2020, 16:45
Крупную партию китайских овощей доставили в Приморье
15 Февраль 2020, 16:04
ГИБДД ловила неосторожных водителей на «маячок»
15 Февраль 2020, 15:45
Новые данные по коронавирусу опубликовали в Китае
Выздоровевших по-прежнему значительно больше — около 8000
Новые данные по коронавирусу опубликовали в Национальном комитете здравоохранения КНР. На сегодняшний день заболело почти 66, 5 тысяч человек, при этом умерло чуть больше полутора тысяч. Выздоровевших по-прежнему значительно больше — около 8000, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
С момента вспышки число зараженных не увеличивалось экспоненциально, а лишь прибавлялось на 2-3 тысячи в день. Это, считают эксперты, связано с тем, что власти Китая находят все больше уже ранее заболевших людей, и регистрируют их, как пациентов. Несмотря на внушительное число заболевших 2019-nCoV, показатель смертности от пнемвонии из-за вируса не превышает 2,29%.
Ранее вирус уже успел вырваться за пределы Поднебесной, и заразить несколько десятков человек по всему миру, однако «очагом» патогена так и остается провинция Хубэй в КНР. Именно там 54.4 тысячи зараженных(из 66 000) находятся на карантине в городах и мегаполисах. С Россией граничит китайская провинция Хэйлунцзян — там от коронавируса умерли 11 человек.