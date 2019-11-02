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Новые дорожные знаки появятся в России

Парковка, дорожные знак

В России хотят начать применять новые дорожные знаки, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о таких знаках, как «Парковка» с дополнительными значками, в которых власти предупреждают автолюбителей о том, что здесь платная стоянка или стоянка для инвалидов. Отмечается, что на машине обязательно должен быть знак «Инвалид».

Долгожданный сюрприз ждет владельцев электрокаров. Для них вводится знак «Зарядка электромобилей».

Водителям пассажирских автобусов придется обращаться внимание на знак «Движение автобусов запрещено». При этом данный знак не имеет никакого отношения ни к школьным автобусам, ни к маршрутным такси, пишет Autonews.

Екатерина Брязгунова

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