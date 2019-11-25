telegr wh call

Новости

Еще можно успеть: дешевое ОСАГО заканчивается

25 Ноябрь 2019, 19:15

Комнату с озорной бабушкой предлагают во Владивостоке

25 Ноябрь 2019, 19:00

Новые штрафы в полмиллиона ждут россиян

25 Ноябрь 2019, 18:45

Работодатели заставят россиян написать заявление по собственному

25 Ноябрь 2019, 18:30

Дело с «голым школьником» получило продолжение

25 Ноябрь 2019, 18:15

Новые ФАПы готовятся открыть в Приморье

25 Ноябрь 2019, 18:10

Администрация Приморья заключила соцконтракт почти со 150 жителями

25 Ноябрь 2019, 18:08

Каратисты Арсеньева повысили свое мастерство благодаря сенсею

25 Ноябрь 2019, 18:07

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новые ФАПы готовятся открыть в Приморье

фото

К концу недели в Приморье появятся четыре новых фельдшерско-акушерских пункта – в селах Пархоменко Ханкайского района, Лукьяновка Шкотовского района, Малиново Дальнереченского района и Лукашевка Хорольского района. Сейчас там завершается отделка помещений, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте здравоохранения.

Сдать объекты планируют к 1 декабря. Еще восемь фельдшерско-акушерских пунктов будут построены в ближайшее время, в том числе, в селах Тереховка Надеждинского района, Ясное Чугуевского района, Украинка Пограничного района, Ольховка Кировского района, Старая Каменка Лазовского района и Филипповка Хасанского района. Появятся новые ФАПы еще в двух селах Красноармейского района – в Ромны и Крутом Яре.

Численность населения этих населенных пунктов не превышает двух тысяч человек, а до ближайшей больницы или ФАПа от них не менее шести километров. Фельдшерско-акушерские пункты по всему Приморью строятся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, а с недавнего времени – еще по нацпроекту «Здравоохранение» – с привлечением федеральных средств.

Кстати, планируемые к сдаче ФАПы в четырех селах Приморья построены в рамках национального проекта. Всего в рамках «Здравоохранения» Приморский край в этом году получил более 50 миллионов рублей, сообщил курирующий здравоохранение заместитель губернатора Приморья Виктор Фисенко.

Читайте также:

«Пенсии не будет» — триллион хотят содрать с россиян

Иванов предложил сжигать мусор за государственные деньги

Авто, брошенные на стоянках, под угрозой

Популярное

Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

«Ставьте авто, сидите дома» — автомобилисты Приморья в панике

Закон об установке счетчиков приводит в ужас сантехников

Скандал с квитанциями ЖКХ назревает в регионе
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...