Новые ФАПы готовятся открыть в Приморье

К концу недели в Приморье появятся четыре новых фельдшерско-акушерских пункта – в селах Пархоменко Ханкайского района, Лукьяновка Шкотовского района, Малиново Дальнереченского района и Лукашевка Хорольского района. Сейчас там завершается отделка помещений, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте здравоохранения.

Сдать объекты планируют к 1 декабря. Еще восемь фельдшерско-акушерских пунктов будут построены в ближайшее время, в том числе, в селах Тереховка Надеждинского района, Ясное Чугуевского района, Украинка Пограничного района, Ольховка Кировского района, Старая Каменка Лазовского района и Филипповка Хасанского района. Появятся новые ФАПы еще в двух селах Красноармейского района – в Ромны и Крутом Яре.

Численность населения этих населенных пунктов не превышает двух тысяч человек, а до ближайшей больницы или ФАПа от них не менее шести километров. Фельдшерско-акушерские пункты по всему Приморью строятся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, а с недавнего времени – еще по нацпроекту «Здравоохранение» – с привлечением федеральных средств.

Кстати, планируемые к сдаче ФАПы в четырех селах Приморья построены в рамках национального проекта. Всего в рамках «Здравоохранения» Приморский край в этом году получил более 50 миллионов рублей, сообщил курирующий здравоохранение заместитель губернатора Приморья Виктор Фисенко.