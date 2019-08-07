В этом году новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в 10 муниципалитетах Приморья. Такой толчок сельская медицина получит благодаря региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который проходит в крае в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ФАПы появятся в селах Тереховка, Старая Каменка, Малиново, Ясное, Ольховка, Украинка, Пархоменко, Лукашевка, селах Ромны и Крутой Яр, Филипповка. Это большой шаг для развития медицины в поселениях. В населённых пунктах с небольшой численностью жителям очень важно получать качественную первую помощь и иметь возможность в любое время проконсультироваться с врачом. Ведь большинство так сел находится далеко от краевого центра, и чаще всего из-за долгой дороги, жители пренебрегают врачебной помощью и предпочитают заниматься самолечением.

Для удобства местных жителей почти все новые медпункты будут работать в центрах поселений. Все документы уже готовы.

Для этих поселений новенькие ФАПы – настоящий прорыв в медицине. Ведь, например, в селе Ясное у фельдшера просто не было отдельного здания. В роли импровизированного медпункта выступали кабинеты местной школы.

Для развития и усовершенствования первичной медико-санитарной помощи выделено 253,1 миллиона рублей федеральных денег. Уже в этом году Приморский край вложит в строительство, оборудование, ремонт пунктов первые 50,5 миллиона рублей. Но краевой бюджет в стороне не останется. Региональные власти выделили более 20 миллионов.

Напомним, что свою полноценную работу в этом году уже начали восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

Екатерина Кононенко