Новые госзнаки автомобилей появятся в регионах

В приказ МВД вносят новые поправки, согласно которым в кодах регионах теперь можно будет использовать новые комбинации для госзнаков автомобилей, сообщает DEITA.RU по материалам «Ъ».

Делается это для расширения возможных цифровых комбинаций. И если раньше в региональных кодах в трехзначных комбинациях первыми цифрами могли быть только 1 и 7, то скоро это ограничение будет снято, и можно будет использовать цифры 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Так, например, в Москве появятся номера с цифрами 677, 497 и 999. В Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Екатеринбурге – 666.

Производители госзнаков для транспортных средств отметили, что новый приказ может стать причиной роста цен на номера. Объясняют они это тем, что при введении новых цифр металл придется «растягивать», что может привести к его деформации. Чтобы этого избежать, придется использовать более толстые заготовки, что повысит расход металла почти на 10%, а, следовательно, приведет к удорожанию самого знака.

Однако в МВД опровергли эту информации, подчеркнув, что все необходимые замеры и проверки были проведены, и на номера легко помещаются самые широкие трехзначные цифры (например, 444), так что проблем при введении нового распоряжения не предвидится.

Более того, многие регионы еще не израсходовали все возможные доступные им комбинации для номеров. По оценкам экспертов, произойдет это не ранее, чем через 3-4 года.

Напоминаем, что с 1 января 2020 года при покупке авто, граждане смогут получить номера только с тем кодом региона, в котором они зарегистрированы.