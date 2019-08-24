Пересмотреть Правила дорожного движения для электробайков и гироскутеров планируется к концу 2019 года, сообщает DEITA.RU.

По информации комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Минтранс уже подготовил проект постановления, и сейчас он проходит согласование.

В новых изменениях в ПДД будет уделено внимание электромеханическим транспортным средствам: электробайкам, сегвеям и гироскутерам. Что это такое, каков их статус, что «электрикам» можно, а что нельзя, парламентарии хотят закрепить на законодательном уровне.

В письме ГИБДД, поступившем в адрес комитета Госдумы, отмечается, что МВД России планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих электромеханические транспортные средства.

Полный текст проекта постановления, разработанного Минтрансом, в открытом доступе пока не появился.

Ранее в Госдуме предложили рассмотреть законопроект, предусматривающий освобождение водителей от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определённых ситуациях.

Авторы инициативы выступили за снятие штрафа, если информация об административном правонарушении не была размещена на сайте госуслуг в личном кабинете автолюбителя в течение 10 дней со дня совершения правонарушения.

Дмитрий Санников