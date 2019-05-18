Власти Москвы раскрыли планы по установке новых камер на дорогах, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Скоро на дорогах Москвы появятся 200 комплексов, фиксирующих непропуск пешеходов, а к концу года их число увеличится до 800.

Установят камеры там, где аварии случаются чаще всего и, дополнительно, над выделенными полосами.

Юрьев рассказал, что после установки даже одной камеры количество аварий уменьшается в четыре раза, поэтому они стоят и будут стоять на выделенных полосах и в местах с высоким риском аварий.

К слову, камеры помогают ГИБДД находить угнанные авто, поэтому количество возвращенных владельцам машин увеличилось.

Анастасия Туркова