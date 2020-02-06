Новости
Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет
6 Февраль 2020, 23:45
Дмитрий Медведев официально устроился на работу
6 Февраль 2020, 23:31
Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей
6 Февраль 2020, 23:15
Правительство сказало, как изменит ОСАГО
6 Февраль 2020, 22:45
Кудрин объяснил плохую работу правительства Медведева
6 Февраль 2020, 22:15
Мишустин защитил автомобилистов от непосильных штрафов
6 Февраль 2020, 21:45
Украина хочет отказать в пенсиях тем, кто поддерживает Россию
6 Февраль 2020, 21:15
Легковые автомобили подорожали в России
6 Февраль 2020, 20:45
Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей
Людям запретили покидать свои дома
Власти четырех городов в Китае приняли решение жестко ограничить
возможность передвижения местных жителей, сообщает ИА DEITA.RU. Совокупное
население этих городов, Ханчжоу, Вэньчжоу, Тайчжоу и Нинбо, – более 30 млн
человек.
Как пишет РИА Новости, жителям домохозяйств власти выдали специальные паспорта, а к домам поставили охрану. Когда член семьи покидает жилой комплекс, в паспорте ставится отметка с датой и временем. Покидать дом можно раз в два дня и только одному члену семьи. Такие ограничения ввели, чтобы не дать коронавирусу возможности распространиться.
Отметим, в Ханчжоу также строгие правила для местных жителей. Тем, кто вернулся из мест с большим количеством зараженных, запрещено выходить из дома. Также закрыты все общественные места, поезда в метро ходят раз в полчаса, а заводы должны получить разрешение на открытие.