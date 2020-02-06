Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей

Власти четырех городов в Китае приняли решение жестко ограничить возможность передвижения местных жителей, сообщает ИА DEITA.RU. Совокупное население этих городов, Ханчжоу, Вэньчжоу, Тайчжоу и Нинбо, – более 30 млн человек.



Как пишет РИА Новости, жителям домохозяйств власти выдали специальные паспорта, а к домам поставили охрану. Когда член семьи покидает жилой комплекс, в паспорте ставится отметка с датой и временем. Покидать дом можно раз в два дня и только одному члену семьи. Такие ограничения ввели, чтобы не дать коронавирусу возможности распространиться.

Отметим, в Ханчжоу также строгие правила для местных жителей. Тем, кто вернулся из мест с большим количеством зараженных, запрещено выходить из дома. Также закрыты все общественные места, поезда в метро ходят раз в полчаса, а заводы должны получить разрешение на открытие.