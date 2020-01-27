Новые компенсации появятся у заключенных

Теперь задержанные по подозрению в совершении преступления и находящиеся в СИЗО или временных изоляторах, а также осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, могут подать иск на компенсацию за нарушение условий их содержания, а также моральный и иной вред, причиненный им действиями органов власти, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Такой закон вступает в силу сегодня, 27 января на всей территории России. Размер компенсации будет определяться в судебном порядке и выплачиваться из бюджета в течение 90 дней. При этом размер компенсации не зависит от фактической вины должностных лиц, а будет определяться обстоятельствами нарушений, их продолжительности и причиненных последствий.

Ранее такие жалобы рассматривались только Европейским судом по правам человека, сейчас же пострадавший может подать иск в российский суд, если ранее уже подал заявку в ЕСПЧ, но ее еще не успели рассмотреть. На это у него есть 180 дней со дня вступления закона в силу.

Пострадавший также может в порядке гражданского иска потребовать компенсацию за причинение вреда, причиненного действиями органами власти, дознавателями, прокуратурой или следственным комитетом, но уже не сможет потребовать возмещение морального ущерба.

Ирина Елкина