Новые компенсации проезда ждут пенсионеров

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пенсионеры на митинге

Опекунам-пенсионерам Крайнего Севера хотят компенсировать затраты на проезд к месту отдыха. Об этом сообщает DEITA.RU.

Соответствующее законопроект представила сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Чиновник отметила «финансовую дискриминацию» в регионе по отношению к неработающим пенсионерам, являющихся приемными родителями: пенсионеры-опекуны вынуждены платить за проезд за свой счет, в то время как действующее законодательство предусматривает частичную компенсацию проезда к местам отдыха для тех, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности.

По мнению сенатора, пожилые опекуны обязаны получить право на компенсацию т.к. по решению Верховного суда обязанности приемных родителей были приравнены к оказанию возмездных услуг.

Документ был внесён в Госдуму 12 сентября.

Екатерина Цой

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