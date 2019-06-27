Работники Михайловского филиала «Примтеплоэнерго» устанавливают на котельной в поселке Новошахтинск новые котлы, благодаря которым предприятие сможет экономить в год до 20 миллионов рублей на отоплении, сообщает DEITA.RU. Об этом агентству рассказал директор Михайловского филиала Примтеплоэнерго Сергей Заяц.

По словам руководителя филиала, в настоящее время работники предприятия на котельной 4-5 в поселке Хороль устанавливают новые котлы.

«Благодаря модернизации и установке новых котлов, мы рассчитываем на снижение расходов топлива, что позволит экономить предприятию до 20 миллионов рублей в год. Два новых котла уже заведены в здание, еще один котел будет установлен в ближайшее время. Работы идут в плановом режиме, и мы их полностью надеемся завершить в конце сентября к началу отопительного сезона», - отметил директор филиала генерирующего предприятия.

Он добавил, что помимо установки новых котлов, рабочие установили дополнительное оборудование золоудаления и двухконтурную систему снабжения.

«Котельная в поселке Хороль эксплуатируется Примтеплоэнерго. Во время отопительного сезона здесь была проведена комплексная оценка оборудования, а сейчас идет модернизация и текущий ремонт, что позволит сэкономить на топливе», - подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Всего в Приморье ремонтные работы проходят на 840 котельных всего региона.

Иван Крышан