Новая строка в платежках ЖКХ появится уже в сентябре. Обновленные квитанции получат жители Московской области, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

По словам Хромушина, нововведение коснется строки об обращении с твердыми отходами. Главная задача новшества — четко объяснить гражданам, за что им приходится платить.

Многие люди задавались вопросами, почему в разных домах разные тарифы. Причина проста — все из-за того, что в регионе трудятся семь операторов, а у них различные тарифы. Новая строка объяснит гражданам, с чем связаны разночтения.

Отмечается, что повышения тарифа не будет.

Екатерина Брязгунова