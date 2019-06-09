Сроки вывода современных лекарств на рынок увеличатся из-за новых требований, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил глава практики здравоохранения и фармацевтики CMS Russia Всеволод Тюпа в рамках «круглого стола» «Лекарственные средства и медуслуги: ответственность за качество и возможные споры».

Как пишет портал российского врача «Медицинский вестник», новые требования к подтверждению качества лекарственных препаратов вступают в силу с 29 ноября 2019 года. Их суть состоит в том, что вместо деклараций и сертификатов фармацевтические компании должны будут представлять в Росздравнадзор сертификат анализа и подтверждение уполномоченного лица производителя либо импортера, что препарат соответствует регистрационному досье.

По оценке Всеволода Тюпа, новый порядок станет «сложнее и муторнее». Фармацевты опасаются, что выполнение новых требований увеличит издержки, сроки вывода современных лекарств на рынок, и негативно отразятся как на бизнесе, так и на потребителях.

Накануне стало известно, что из аптек российских регионов пропал жизненно важный препарат для лечения аритмии и гипертонии «Анаприлин». Связано это с тем, что российские производители столкнулись с проблемами поставки сырья. Из-за низкой цены импорт компонентов становится невыгодным. Как невыгодно продавать и сам «Анаприлин» аптекам. Он входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, наценка на него минимальная, и денег на нем не заработать.

Дмитрий Санников