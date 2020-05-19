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17 Февраль 2020, 14:13

Новые лестницы устанавливают на улицах Владивостока

лестница

Ремонт планируется провести по 30 адресам

Рабочие устанавливают новые лестницы около многоквартирных домов во Владивостоке в рамках масштабных ремонтных работ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт городской администрации.

Новые лестничные пролеты, взамен старых, установят около четырех домов в Первомайском и Ленинском районах города. В Первомайском район два пролета сделают в микрорайоне Тихая около 58 дома по улице Сахалинская и 100 по улице Борисенко. На Чуркине новый марш установят около дома №18 по улице Кипарисовая. В Ленинском районе заменят лестницу по адресу Адмирала Кузнецова, 50а.

Специалисты администрации подчеркнули, что рабочие уже завершили установку семи лестничных пролетов в нескольких микрорайонах города – Баляева, Тихая, Первая речка. Всего планируется заменить лестничные марши по 30-ти адресам, при этом перечень адресов дополняется.

Помимо лестниц около жилых домов их заменяют около учебных заведений. Так, на днях был окончен ремонт лестницы около школы №69 на Сабанеева, 8. Поручения по ее замене были даны лично главой города Олегом Гуменюком, именно с такой просьбой к нему обратилась директор образовательного учреждения. Кроме этого, в школе планируется заменить окна и привести в порядок крышу. Все работы будут профинансированы из городского бюджета и пройдут летом, когда ученики будут на каникулах.

Напомним, что во Владивостоке начался ремонтный сезон, во время которого планируется благоустроить территорию города, приведя в порядок инфраструктурные объекты приморской столицы. Уже сейчас в городе ведутся работы по нескольким адресам, где обустраивают ливневую канализацию.

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