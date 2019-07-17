Новые льготы для инвесторов ТОР и СПВ утвердила Госдума. Однако ранее заявлялось о намерениях, напротив, увеличить и ускорить отчисления резидентов в местные бюджеты. Так для кого же работают территории опережающего развития: для людей или резидентов, в материале DEITA.RU.

Дополнительные льготы инвесторам или помощь бюджетам Минвостокразвития теряется в идеях: то ли делать поблажки инвесторам, то ли помогать муниципалитетам собирать бюджеты, сообщает DEITA.RU.

Только в начале июля глава Минвостокразвития Александр Козлов заявлял, что надо отменять нулевую ставку налога на прибыль для всех инвесторов. Главы дальневосточных регионов неоднократно просили «скостить» резидентам ТОР и СПВ часть льгот и взимать хотя бы 7% вместо 10% - эти деньги пошли бы в местные бюджеты и позволили бы пополнить казну.

Но, видимо, местным бюджетам о такой благосклонности останется только мечтать. Накануне, 16 июля, Госдума в третьем чтении утвердила внесение поправок в статью Налогового кодекса, которая регулирует правила взимания налогов с резидентов ТОР и СПВ. Если коротко, то теперь колебания курсов валют, которые приносят прибыль резидентам, считать за прибыль налоговики не станут.

То есть, до принятия поправок каждому резиденту давалось время на строительство и раскачку. С компаний не взимали налогов, а льготный пятилетний период стартовал с момента получения первой прибыли. Однако первой прибылью могли стать как раз те самые колебания курсов: и тогда сроки на раскачку могли бы сократиться.

Теперь вся прибыль от разницы курсов учитываться не будет: только натуральная прибыль от деятельности компаний. Речи о сокращении безналогового периода или установлении новой ставки на этот пятилетний период на заседании Госдумы не шло.

Как говорится на официальном сайте Минвостокразвития, эти изменения в Налоговый кодекс направлены на совершенствование механизмов предоставления налоговых преференций для резидентов ТОР и СПВ.

Однако преференции для компаний еще не означают выгоду от этого для всех остальных: как минимум регионы не будут получать вливания в бюджет на протяжении первых пяти лет. Да и следующие годы 10% налог на прибыль (вместо 20%-го для всего остального бизнеса) не то, чего ожидали регионы.

Что ТОРы и СПВ дают регионам?

Напомним, создание в России территорий опережающего развития и Свободного порта - идея президента России Владимира Путина. Он озвучил ее в 2013 году, а уже в 2014-м был принят соответствующий закон. Первые ТОРы появились в Приморье и Хабаровском крае в 2015 году.

На 2015-2017 годы правительство России, по сообщению Дмитрия Медведева, планировало выделить на создание и развитие ТОРов 50 млрд рублей. До этого, по сообщению опять-таки Медведева, на эти цели выделяли 4,5 млрд рублей.

Главная функция всех ТОРов и СПВ на Дальнем Востоке - привлечение инвесторов и строительство предприятий-гигантов. Это нужно для двух основных целей: создание рабочих мест и, собственно, производство. Ради этого государство пошло на уменьшение собственного дохода в виде налоговых выплат.

Обычная компания, которая зарегистрирована не в рамках ТОР и СПВ, платит 20% налога на прибыль. Только 2% поступают в федеральный бюджет, а остальные 18% - в бюджет региона. От прибыли компаний в ТОР и СПВ государство (федеральный бюджет) не получает вообще ничего. Региональный бюджет первые пять лет также только вкладывает в развитие инфраструктуры и прочую помощь инвесторам. Следующие пять лет доходы в бюджет в размере 10% от прибыли будет получать только региональный бюджет.

В Приморье действует три крупных территории опережающего развития. Пожалуй, самая известная - ТОР «Большой Камень» с расположившимся в ней Судостроительным комплексом «Звезда». Объем инвестиций ССК - 103,9 млрд рублей (данные по официальному сайту Корпорации развития Дальнего Востока). В рамках этого же ТОРа зарегистрированы: АО "Дальневосточный завод "Звезда "(94 млрд рублей), АО "РК "Новый Мир" ("Проект 1 - Создание высокотехнологичного производственного предприятия по переработке минтая и иных видов рыб, 2,6 млрд рублей), ООО "Транспортная промышленная компания" (Создание зернового терминала, 5,5 млрд рублей).

Второй ТОР - «Михайловский». Его направленность - сельское хозяйство. Два крупнейших резидента заняты в производстве свинины. Сумма инвестиций от РУСАГРО - 21,1 млрд рублей. Инвестиции от «Мерси трейд» - 10,7 млрд рублей.

Еще один ТОР из глобальных в Приморье - «Надеждинская». Там строят логистические комплексы, производства ветеринарных препаратов и автомобилей «Мазда». Всего инвесторы обещают дать ТОР 32 млрд рублей.

Однако пока приморцы не ощущают никакого эффекта и никакого опережающего развития. С 2015 года мы сталкиваемся с новыми проблемами: рабочих мест для местных стало не особо больше, состояние экологии из-за работы этих самых ТОРов вызывает не то, что вопросы, – претензии, а реализация некоторых инвестпроектов буквально замерла. И это при колоссальных вливаниях в эти проекты бюджетных денег.

При этом в период с 2015 по 2019 годы край покинуло свыше 30 тысяч человек или 5% жителей Владивостока. Видимо, перспективы опережающего региона в этих людей так и не вселили надежды на светлое будущее. Вместе с тем, в ходе опроса Приморского научно-исследовательского центра выяснилось, что 25% зрелых людей в возрасте от 35 до 45 лет согласились бы уехать из Приморья, будь у них такая возможность.

Елена Миронова