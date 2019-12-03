Новые льготы получат россияне с 1 января

Дополнительную денежную поддержку получат родители тех деток, которые родились с 1 января 2018 года и стали первенцами или вторыми детьми в семье, сообщает DEITA.RU. Информация об этом содержится в законе «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Сумма выплат зависит от многих факторов. Во-первых, от дохода российской семьи. Чтобы появилась возможность получить данную выплату, доход на одного члена семьи не должен быть выше прожиточного минимума, помноженного на 1,5. Второе, от чего зависит сумма, размер прожиточного минимума в определенно взятом регионе.

Кроме того, новые льготы ждут и сельчан, которые с 1 января смогут получить льготные кредиты на ремонт дома. Процентная ставка составит от одного до пяти процентов.

Отметим, что на данный момент власти придумывают все новые методы поддержки россиян. Однако граждане не могут оценить ее в полной мере, потому что продавленная пенсионная реформа, против которой выступили 90 процентов граждан, еще свежа в памяти.

Екатерина Брязгунова