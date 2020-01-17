Новые льготы приготовили водителям (список)

Правительство России намерено стимулировать заботу об экологии, сообщает DEITA.RU.



В России могут ввести ряд льгот для владельцев электрокаров. О предложениях кабмина в этой сфере рассказала «Российская газета».

Так, власти, желая стимулировать отказ россиян от бензиновых и дизельных двигателей, готовы пойти на поблажки. Льготы хотят сделать доступными только для владельцев электрокаров.

Прежде всего, предлагается отменить уплату транспортного налога за такие экологичные автомобили. Также водителям разрешат ездить по выделенным полосам для общественного транспорта и бесплатно парковаться на парковках с зарядками.

Однако примут ли этот ряд стимулирующих мер, пока неизвестно. Как пишет издание, Минэкономразвития пока выступает против: на это уйдет слишком много денег.

Елена Миронова