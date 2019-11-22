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19 Август 2019, 19:45

Новые меры поддержки сельхозпроизводителей внедряют в Сахалинской области

село, сельское хозяйство, трактор

Сахалинские фермеры теперь могут рассчитывать на новые меры государственной поддержки, сообщает DEITA.RU.

Подпрограммы, реализуемые при непосредственном участии министерства сельского хозяйства островного региона, охватывают все сельхозсферы. Растениеводство, животноводство, модернизация сельскохозяйственного производства и многое другое: на эти цели в 2019 году в областном бюджете предусмотрено больше 2 миллиардов рублей, плюс из федерального - 83 миллиона. Подробнее о мероприятиях, реализуемых в Сахалинской области в рамках поддержки сельского хозяйства, в интервью DEITA.RU рассказала референт департамента растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства, Ольга Шкардюк.

Сахалинские фермеры теперь могут рассчитывать на новые меры государственной поддержки

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