Центральный Банк России обратил внимание на всплеск мошенничества с банковскими картами россиян, сообщает DEITA.RU.



Специалисты Центробанка обеспокоены всплеском нового типа мошенничества с банковскими картами и счетами россиян. Сообщается, что мошенники начали использовать методы социальной инженерии - психологические методы общения с людьми, с помощью которых удается выведать информацию.

Из-за всплеска таких обманов ЦБ решил сформировать рабочую группу. Сейчас специалисты занимаются исследованием вопроса. Результатом их работы станет составление методички, которая поможет противодействовать мошенникам.

Ранее ИА DEITA.RU неоднократно писало об этом способе мошенничества. Злоумышленники звонят клиентам банка и представляются сотрудниками. Они обманом получают секретную информацию о картах и сразу снимают все средства.

Елена Миронова