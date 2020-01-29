Новые муниципальные округа появятся на карте Приморья

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили законопроекты об Октябрьском и Хорольском муниципальных округах, сообщает DEITA.RU.

Создание в Приморье муниципальных округов началось в сентябре 2019 года, когда новый статус получили Анучинский, Чугуевский и Пограничный районы.



Документы устанавливают основания, цели и сроки образования каждого муниципального округа; их границы и состав территории; порядок формирования органов местного самоуправления, а также порядок исполнения бюджетов поселений и муниципальных районов в 2020 году, составление проекта бюджета, утверждения бюджетов муниципальных округов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и его исполнение в 2021 году.



В соответствии с законопроектами, создание муниципального округа не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.



Дмитрий Санников