Новые назначения произошли в Кремле

Президент подписал указы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Российский президент Владимир Путин подписал 3 указа о кадровых перестановках в Кремле. Как стало известно журналистам, все три изменения – это назначения на должности.

Так, с этого дня управление по вопросам госслужбы и кадров возглавит Максим Травников. Более года до этого он проработал на посту руководителя управления по обеспечению конституционных прав граждан. Этот пост теперь занимает Татьяна Локаткина.

Антон Федоров, экс-глава управления кадров, теперь будет отвечать за информационное и документационное обеспечение.

Елена Миронова