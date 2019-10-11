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19 Август 2019, 19:45

Новые назначения произошли в Кремле

Кремль

Президент подписал указы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Российский президент Владимир Путин подписал 3 указа о кадровых перестановках в Кремле. Как стало известно журналистам, все три изменения – это назначения на должности.

Так, с этого дня управление по вопросам госслужбы и кадров возглавит Максим Травников. Более года до этого он проработал на посту руководителя управления по обеспечению конституционных прав граждан. Этот пост теперь занимает Татьяна Локаткина.

Антон Федоров, экс-глава управления кадров, теперь будет отвечать за информационное и документационное обеспечение.

Елена Миронова

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