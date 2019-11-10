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Новые обязанности появились у инспекторов ГИБДД
Инспекторы ГИБДД получили специальные устройства для контроля за качеством автомобильных дорог, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в Госавтоинспекции МВД России.
Специальные устройства получили 49 российских регионов. Некоторые из них предназначены для того, чтобы измерять уровень ровности дорожного покрытия и обочин, другие — для измерения уровня освещенности дорог.
Отмечается, до конца 2019 года регионы получат более четырех тысяч специализированных устройств.
Автомобилисты Владивостока заявили, что инспекторам дальневосточной столицы не нужны данные приборы. «Нам жизненно необходимы просто дороги, нормальные дороги! Дороги, по которым можно ездить. Мы без приборов видим, что дорог у нас нет. Одни направления», — возмутился Сергей.
Екатерина Брязгунова