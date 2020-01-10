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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новые оппозиционеры «верхом на танке» могут войти в политическую конъюнктуру России

танк, достопримечательность

Директор игры World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать в России свою политическую партию под названием «Партия прямой демократии». Первый учредительный съезд «танковых оппозиционеров» состоится уже 5 марта, сообщает DEITA.RU.

Как пишет "Ъ", в руководство новой политической силой войдут и другие «IT’шники»: например, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин и некоторые другие, далеко не последние, лица софт-индустрии. Как рассказал «танковый командир» партии, уже в 2020-м они готовы начать борьбу за места в региональных парламентах России.

Главной «фишкой» партии, словно отражающей ее название, станет использование ее членами мобильного blockchain-приложения, через которое они будут голосовать и общаться по вопросам внутри фракции. Буквальнее отразить идею партии, когда ее название «Партия прямой демократии», пожалуй, невозможно. 

На разработку приложения её лидер выделит 1 000 000 долларов из собственного кармана, а во фракцию изначально планируется пригласить разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

В случае успеха на выборах в субъектах федерации Вячеслав Макаров и его «партия программистов» собирается выдвинуть своих кандидатов в Государственную Думу.

Евгений Черёмухин

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