Новые отметки появятся в школьных аттестатах

Новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании готовится в России, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала «РГ» министр просвещения Ольга Васильева, ключевым моментом в новом порядке выдачи аттестатов является закрепление права школы ставить в аттестате отметку «зачтено». Речь идет о таких предметах, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

По мнению Ольги Васильевой, ставить «тройку» в школьный аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, неверно. По ее словам, у детей разные способности, и в некоторых случаях важен не столько результат, сколько потраченные усилие, трудолюбие. Но, как подчеркнула министр просвещения, выбор останется за школой.

Ранее, на традиционном Общероссийском родительском собрании, Ольга Васильева рассказала об этом и других нововведениях. По ее словам, в процедуре сдачи ЕГЭ в ближайшее время практически ничего не изменится. Единственное - будет совершенствоваться сдача сочинения. «Потому что в нынешнем виде – «382 слова из интернета на заранее известную тему» - это неприемлемо», - заявила Ольга Васильева.

Дмитрий Санников