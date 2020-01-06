Новые ПДД предложили ввести в России – список

В стране предлагают полностью изменить концепцию организации дорожного движения, сообщает DEITA.RU.



Эксперты центра Пробок.нет опубликовали предложения к МВД и властям о полном изменении в России концепции организации дорожного движения. Менять, уверены эксперты, надо как ПДД, так и различные ГОСТы.

Так, эксперты объясняют необходимость перемен тем, что все, что сегодня есть в городах, создано по ГОСТам из Советского Союза. Тогда машин было несравнимо меньше, чем сейчас. И в ДТП и под колесами гибло в разы меньше людей.

Прежде всего, предлагается сделать светофоры квадратными. Дело в том, что так увеличится площадь и вероятность того, что водители заметят сигнал.

Также эксперты предлагают сузить полосы до 3 метров (сейчас 3,75 м). За счет сужения предлагают расширить тротуары и выделить полосы для велосипедистов.

Еще одно изменение – отказ от карманов для автобусных остановок. Их делают за счет сужения тротуаров. Эксперты считают, что поток автомобилей может подождать пару минут, пока пассажиры выйдут из автобуса на остановке прямо на дороге.

Также предлагается сделать участки дорог в городах со свободным движением для пешеходов. Люди могли бы переходить дорогу где им захочется, а автомобилисты должны всех пропускать.

Также необходимо установить максимально разрешенную скорость в городах на уровне 50 км/ч. Это максимум, при котором пешеход может выжить, если его собьют.

Елена Миронова