Новые пешеходные и разделительные разметки появятся во Владивостоке

Во Владивостоке работники «Содержание городских территорий» (СГТ) заняты обновлением разметки: зебр, сплошных и прерывистых разделительных полос и других видов дорожных обозначений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мэрию города.

Специалисты отмечают, что такого рода работы проходят в приморской столице практически ежедневно. Первыми на очереди – центральные улицы города.

- Обновляем пешеходные переходы, сплошные и прерывистые линии, стоп линии и другие виды разметки, - пояснил начальник отдела по обеспечению безопасности дорожного движения СГТ Игорь Тарасенко.

Отмечается, что в работах активно задействована спецтехника – как новая, купленная в прошлом году, так и прежняя, уже показавшая себя на городских улицах.

Напомним, в этом году во Владивостоке планируется нанести более 600 километров осевых линий, а также более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы (они обновляются в первую очередь), остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп линии.