Новости
Пьяный водитель сбил пешехода и улетел в овраг
3 Май 2020, 15:15
Хазин призвал отказываться от больших домов и кредитов
3 Май 2020, 14:45
Правительство расширит программу льготного автокредитования
3 Май 2020, 14:15
Поправки изменят отношения соседей на дачах
3 Май 2020, 13:45
Новые пешеходные и разделительные разметки появятся во Владивостоке
3 Май 2020, 13:15
Нарушающие карантинные нормы магазины закроют в Приморье
3 Май 2020, 12:45
Российские отрицатели коронавируса сожгли вышку сотовой связи
3 Май 2020, 12:15
Меломан на элитной машине не пропустил скорую помощь во Владивостоке
3 Май 2020, 11:45
Новые пешеходные и разделительные разметки появятся во Владивостоке
Подобные работы проводятся каждый год в приморской столице
Во Владивостоке работники «Содержание городских территорий» (СГТ) заняты обновлением разметки: зебр, сплошных и прерывистых разделительных полос и других видов дорожных обозначений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мэрию города.
Специалисты отмечают, что такого рода работы проходят в приморской столице практически ежедневно. Первыми на очереди – центральные улицы города.
- Обновляем пешеходные переходы, сплошные и прерывистые линии, стоп линии и другие виды разметки, - пояснил начальник отдела по обеспечению безопасности дорожного движения СГТ Игорь Тарасенко.
Отмечается, что в работах активно задействована спецтехника – как новая, купленная в прошлом году, так и прежняя, уже показавшая себя на городских улицах.
Напомним, в этом году во Владивостоке планируется нанести более 600 километров осевых линий, а также более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы (они обновляются в первую очередь), остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп линии.